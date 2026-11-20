Hasil Super League 2026-2027: Arema FC Hajar PSS Sleman 3-0, Garudayaksa Bungkam Madura United 1-0

Simak hasil Super League 2026-2027 yang digelar Jumat (20/11/2026) sore WIB termasuk kemenangan Arema FC atas PSS Sleman 3-0 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

HASIL Super League 2026-2027 yang digelar Jumat (20/11/2026) sore WIB sudah diketahui. Arema FC menghajar tuan rumah PSS Sleman 3-0, sementara Garudayaksa FC menang 1-0 atas Madura United.

Garudayaksa meraih kemenangan atas Madura United dengan skor 1-0. Laga tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (20/11/2026) sore WIB.

Garudayaksa FC vs Madura United di Super League 2026-2027 (Foto: instagram/@garudayaksafc.official)

Satu gol Garudayaksa dicatatkan oleh Jeiro Jean. Gol itu tercipta setelah dia memaksimalkan umpan matang dari Carlos Lury pada menit ke-71.

Hasil itu membuat Garudayaksa berada di posisi ketujuh dengan 14 poin. Sementara itu, Madura United berada di posisi keempat dengan 19 poin.

Di laga lainnya Arema FC mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-0. Laga itu berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Tiga gol Arema FC diciptakan oleh Johan Alfarizi (1'), Careca (44'), dan Mauro Zijlstra. Tiga gol itu membuat Arema FC berhak mendapatkan tambahan tiga poin.