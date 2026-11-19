Sudah Beradaptasi, Matheus Lagoa Siap Angkat Performa Persebaya Surabaya

SURABAYA – Kembalinya Matheus Lagoa dari ruang perawatan membawa angin segar bagi Persebaya Surabaya yang tengah berupaya bangkit. Gelandang serang asal Brasil tersebut langsung menyumbang satu assist saat Bajul Ijo menundukkan Western Australia Football Team dengan skor tipis 4-3.

Laga persahabatan internasional itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 15 November 2026 lalu. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-70, Lagoa hanya membutuhkan waktu tiga menit untuk memberikan assist kepada Alex Martins yang mencetak gol pada menit ke-73.

Bagi Lagoa, kemenangan tersebut memiliki arti penting setelah Persebaya melewati periode kurang memuaskan dalam tiga pertandingan sebelumnya. Hasil positif itu juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

"Menurut saya, pertandingan ini (Western Australia) sangat penting, terutama karena kami berhasil meraih kemenangan. Hasil tersebut tentu memberikan tambahan kepercayaan diri bagi seluruh pemain dan tim," tutur Lagoa dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Kamis (19/11/2026).

Matheus Lagoa. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Kesempatan bermain tersebut sekaligus menjadi momen yang dinantikan Bonek dan Bonita untuk melihat kemampuan sang pemain. Pasalnya, sejak bergabung dengan Persebaya, pemain berusia 30 tahun itu belum bisa langsung menunjukkan performa terbaik karena harus menjalani pemulihan cedera selama delapan pekan.

1. Adaptasi yang Tertunda

Lagoa mengakui cedera tersebut membuat proses adaptasinya bersama Bajul Ijo -julukan Persebaya- berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Padahal, dia datang ke Surabaya dengan membawa ambisi besar untuk membantu Persebaya mencapai target pada musim ini.

"Saya datang dengan harapan dan ambisi yang besar. Sayangnya, cedera membuat saya harus sedikit terlambat untuk bergabung dan membantu tim," sambung Lagoa.

Meski sempat mengalami kendala, Lagoa memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana. Kini, dia berusaha memaksimalkan setiap kesempatan bermain agar bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi tim.