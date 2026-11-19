Perut Disebut Membuncit, Shayne Pattynama: Semoga Lolos Tes Fisik Netizen!

FULLBACK kiri Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, memberikan respons terhadap komentar negatif netizen yang sempat menyoroti kondisi fisiknya. Pemain Persija Jakarta itu sebelumnya menjadi perbincangan setelah disebut memiliki perut buncit saat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali.

Shayne Pattynama menyampaikan respons itu melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 18 November 2026. Pemain 28 tahun itu membagikan sejumlah foto kegiatannya bersama skuad Garuda selama menjalani pemusatan latihan.

Shayne Pattynama mengeluarkan candaan setelah disebut membuncit oleh netizen. (Foto: Instagram/@s.pattynama)

"Bersyukur atas satu lagi kamp pelatihan yang luar biasa di Bali! Selalu senang dan bangga bisa menjadi bagian dari tim ini," tulis Shayne Pattynama dalam unggahan akun Instagram pribadinya (@s.pattynama), dikutip pada Kamis (19/11/2026).

"Semoga lolos tes fisik netizen," sambungnya berkelakar.

1. Shayne Pattynama dalam Kondisi Fisik Optimal

Pernyataan itu sekaligus menjadi respons Shayne Pattynama terhadap berbagai komentar yang ramai beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, kondisi fisik pemain kelahiran Belanda itu dipertanyakan setelah sebuah foto memperlihatkan bagian perutnya terlihat menonjol.

Foto itu diambil ketika Timnas Indonesia menjalani pertandingan uji coba tertutup melawan Bali United. Tangkapan layar yang memperlihatkan penampilan Shayne Pattynama kemudian menyebar luas dan memicu perdebatan mengenai tingkat kebugarannya.

Sorotan terhadap kondisi fisik Shayne Pattynama bahkan mendapat tanggapan dari ahli gizi Timnas Indonesia. Pihak tersebut memastikan kebugaran sang pemain berada dalam level optimal sehingga tidak perlu diragukan.