PSS Sleman Ditinggal Pieter Huistra, Demerson Bruno Costa Minta Super Elang Jawa Bersatu Hadapi Arema FC

PELATIH Caretaker PSS Sleman, Demerson Bruno Costa, meminta seluruh elemen tim menjaga kekompakan dan fokus menghadapi pertandingan berikutnya di Super League 2026-2027. Ia ingin Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- segera mengalihkan perhatian setelah berakhirnya kerja sama dengan pelatih Pieter Huistra.

Demerson sendiri sudah mulai menjalankan tugasnya dengan memimpin latihan PSS di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada Selasa 17 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, mantan pemain Chapecoense itu menekankan pentingnya menjaga konsentrasi dan kebersamaan di tengah perubahan jajaran kepelatihan.

Pieter Huistra tak lagi latih PSS Sleman. (Foto: Instagram/@borneofc.id)

1. Wajar Ada Pergantian Pelatih

Menurut Demerson, pergantian pelatih merupakan bagian dari dinamika yang biasa terjadi dalam sepakbola. Ia mengingatkan para pemain agar tidak terlalu larut dalam situasi yang telah terjadi dan tetap menjalankan tanggung jawab masing-masing.

Baginya, setiap anggota tim harus memiliki semangat yang sama untuk membawa PSS Sleman kembali mendapatkan hasil positif. Sebab itu, para pemain diminta tetap menjaga motivasi dan memberikan kemampuan terbaik dalam setiap sesi latihan maupun pertandingan.

Demerson menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi laga selanjutnya. Dia berharap seluruh pemain, staf pelatih, dan manajemen bisa bekerja bersama demi mencapai target kemenangan.

“Hal terpenting adalah seluruh pemain, staf pelatih, dan manajemen tetap bersatu serta fokus memberikan yang terbaik pada pertandingan berikutnya. Harapan saya, kita semua bisa berjuang bersama untuk meraih tiga poin,” kata Demerson, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (20/11/2026).