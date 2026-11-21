I.League Buka Suara soal Kerusuhan di Laga PSS Sleman vs Arema FC

OPERATOR Kompetisi Super League 2026-2027, I.League, buka suara soal kerusuhan di akhir laga PSS Sleman vs Arema FC. Direktur Utama Ferry Paulus menegaskan insiden ini telah mencoreng sepakbola nasional.

Kericuhan terjadi pascalaga PSS Sleman versus Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat 20 November 2026 sore WIB. Kerusuhan disinyalir pecah setelah suporter tuan rumah kecewa akibat kekalahan 0-3.

Sejumlah penonton yang kecewa kemudian turun ke lapangan. Dalam video yang beredar di media sosial, oknum suporter tersebut terlihat membakar sejumlah barang hingga jaring gawang.

1. Menjalar ke Luar Stadion

Kericuhan juga menjalar ke area luar stadion ketika para perusuh membakar sejumlah barang. Selain itu, ada juga video yang memperlihatkan pengeroyokan terhadap suporter tim tamu.

Insiden ini memicu kecaman keras dari berbagai pihak, tak terkecuali I.League. Ferry mengecap peristiwa ini sebagai insiden yang sangat memalukan bagi sepak bola Indonesia.

"Ini kejadian yang sangat memalukan. Di tengah upaya besar kita melakukan transformasi sepakbola Indonesia, masih ada tindakan seperti ini. Tidak bisa dibiarkan," tegas Ferry dilansir dari rilis resmi I.League, Sabtu (21/11/2026).

"Kami tidak ingin perilaku semacam ini menjadi virus yang menjalar ke stadion-stadion lain. Sepakbola kita tidak boleh terus tersandera oleh tindakan kekerasan," tambahnya.