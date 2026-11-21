Laga Kontra PSS Sleman Berakhir Rusuh, Arema FC Tertahan 3 Jam di Stadion

Arema FC tertahan hingga tiga jam di dalam Stadion Maguwoharjo imbas kerusuhan usai laga kontra PSS Sleman (Foto: Arema FC)

AREMA FC menghabiskan waktu tiga jam terkurung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, usai melakoni laga kontra PSS Sleman. Beruntung, tim bisa dievakuasi dengan aman hingga ke penginapan.

Laga PSS Sleman vs Arema FC itu merupakan matchday 10 Super League 2026-2027. Duel dilangsungkan di Stadion Maguwoharjo, Jumat 20 November 2026 sore WIB.

1. Pengrusakan

Skuad Arema FC tertahan di Stadion Maguwoharjo (Foto: Arema FC)

Setelah selesai pertandingan, ribuan suporter turun ke lapangan melakukan pengerusakan. Terlihat dari video yang diterima, api muncul di gawang sisi utara, yang diduga dibakar oleh oknum suporter.

Di luar lapangan kondisi tak kalah mencekam. Rombongan tim Arema FC sempat tertahan tiga jam di dalam stadion. Tercatat sejak pertandingan selesai sekira pukul 17.30 WIB, tim Singo Edan masih tertahan di dalam stadion hingga pukul 20.30 WIB.

Manajer Operasional Arema FC, Sudarmaji menjelaskan, pihaknya memandang situasi pasca-laga dengan kepala dingin dan rasa empati. Baginya, dinamika emosi di lapangan maupun di sekitar stadion kerap muncul ketika sebuah tim tengah berada dalam tekanan hasil pertandingan.

“Kami dari Arema FC turut prihatin atas dinamika yang terjadi dan tetap berharap seluruh pihak menjaga suasana yang tenang serta kondusif,” ujar Sudarmaji, dikutip Sabtu (21/11/2026).

“Kami optimistis manajemen PSS Sleman, Slemania, serta warga Sleman mampu menemukan solusi terbaik atas persoalan yang sedang dihadapi klub, sekaligus terus merawat kondusivitas daerah," sambungnya.