Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs FC Seoul di matchday kelima Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 25 November 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Ujian Sesungguhnya bagi Persib Bandung

Persib Bandung sudah dipastikan lolos ke 16 besar kelar matchday keempat Grup E. Koleksi 12 angka tidak akan menggeser Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dari posisi dua besar yang menggaransi tempat di 16 besar.

Persib Bandung lolos 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Meski sudah dipastikan lolos ke 16 besar, bukan berarti Persib Bandung melepas laga melawan FC Seoul. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dijamin memburu poin demi memastikan finis sebagai juara Grup E.

Persib Bandung membutuhkan tambahan satu angka dari dua laga sisa untuk mengunci tempat sebagai juara grup. Kelar laga melawan Shan United di matchday kedua Grup B ASEAN Club Championship 2026-2027, pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan FC Seoul sebagai ujian sesungguhnya bagi Persib Bandung.

Pendapat itu muncul karena FC Seoul fokus ke AFC Champions League 2 2026-2027 setelah memastikan gelar juara Liga 1 Korea Selatan 2026. Di dua laga terbaru Grup E AFC Champions League 2 2026-2027¸FC Seoul menang 5-0 dan 3-0 atas klub Vietnam, The Cong-Viettel.

Kemudian pertanyaan muncul, bukannya Persib Bandung sudah pernah menang atas FC Seoul? Benar, Persib menang 1-0 atas FC Seoul di markas lawan pada matchday pertama Grup E.