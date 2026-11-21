Radovan Pankov Ingin Persija Teruskan Tren Positif, Target Menang dari PSM

PAREPARE - Bek Persija Jakarta, Radovan Pankov, ingin meneruskan tren positif saat bertandang ke markas PSM Makassar, pada pekan ke-10 Super League 2026-2027. Radovan Pankov menargetkan timnya menang dalam pertandingan yang bakal digelar di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sabtu (21/11/2026).

1. Target Menang

Ambisi tersebut turut ditegaskan Radovan Pankov. Bek asal Serbia itu menyebut Persija selalu memiliki standar persiapan yang sama, siapa pun lawan yang dihadapi. Mulai dari aspek fisik, taktik, hingga mental, seluruhnya menjadi perhatian tim sebelum memasuki pertandingan.

Menurut pemain berusia 31 tahun tersebut, tidak ada lawan yang dipandang sebelah mata. Fokus Persija sepenuhnya tertuju pada upaya menjalankan persiapan dengan baik dan mewujudkan target kemenangan.

Radovan Pankov

“Persiapan kami selalu sama untuk setiap pertandingan, begitu pula dengan rasa hormat kepada setiap lawan. Kami tidak memilih pertandingan mana yang ingin dihadapi. Semuanya berjalan secara normal dan sesuai dengan rencana. Kami berharap dapat mengelola pertandingan besok dengan baik untuk meraih tiga poin. Itulah target dan satu-satunya tujuan kami dalam setiap pertandingan,” ujar Radovan, dikutip dari iLeague, Sabtu (21/11/2026).

Terkait hasil kurang maksimal Persija dalam dua kunjungan terakhir ke markas PSM, Radovan tidak ingin menjadikan catatan tersebut sebagai beban. Ia percaya setiap rekor memiliki peluang untuk diubah, terlebih kondisi tim saat ini tidak lagi sama dengan musim sebelumnya.

Persija tengah menikmati periode positif dengan konsisten bersaing di papan atas klasemen. Perubahan situasi dan komposisi pemain, baik di kubu Persija maupun PSM, menjadi alasan bagi Radovan untuk tidak menjadikan pertemuan-pertemuan terdahulu sebagai gambaran mutlak pertandingan mendatang.