Skuad Persib Bandung Kembali Bugar, Igor Tolic Kirim Peringatan ke Rival

Igor Tolic mengirim peringatan kepada para rival Persib Bandung seiring kebugaran pemain yang membaik (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, girang melihat skuadnya kini sudah kembali bugar. Ia langsung mengirim peringatan kepada rival-rival Maung Bandung terutama di Super League 2026-2027.

1. Tampil Apik

Mariano Peralta cetak gol di laga Persib Bandung vs Shan United (Foto: Instagram/@persib)

Persib tampil apik di matchday 2 Grup B ASEAN Club Championship 2026-2027. Pangeran Biru menang telak 6-0 atas Shan United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 19 November 2026 malam WIB.

Enam gol Persib dicetak Balsa Sekulic (12’, 66’), Mariano Peralta (17’), Luka Menalo (52’), Adam Alis (81’), dan Uilliam Barros (89’). Angka sempurna berhasil dikantongi tuan rumah dari dua laga.

Selain kemenangan, Tolic juga senang melihat perkembangan positif dari sisi kebugaran pemain. Jeda pertandingan selama FIFA Matchday, memberikan kesempatan kepada skuad Persib untuk memulihkan kondisi.

2. Intensitas Permainan

Alhasil, kini nyaris tidak ada pemain yang cedera di skuadnya, termasuk Gabriel Mutombo yang sudah masuk daftar susunan pemain. Faktor ini memberi keleluasaan kepada Tolic untuk meracik strategi.

Tak hanya itu, Tolic melihat Persib tampil lebih segar dengan intensitas permainan dan aksi eksplosif yang meningkat dibandingkan beberapa pertandingan sebelumnya. Hal itu tidak terlihat saat jadwal sangat padat.