Arema FC Prihatin Laga Kontra PSS Sleman Berujung Kerusuhan Suporter, Serukan Jaga Kondusivitas

MANAJEMEN Arema FC menyampaikan keprihatinan terhadap insiden selepas pertandingan kontra PSS Sleman di pekan 10 Super League 2026-2027. Manajer Operasional, Sudarmaji, mengajak seluruh elemen sepakbola nasional untuk tetap menjaga kondusivitas.

Insiden terjadi selepas laga PSS Sleman vs Arema, Jumat 20 November 2026 sore WIB. Peristiwa itu meletus setelah Singo Edan menang telak 3-0 di kandang lawan, Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta.

1. Melakukan Pengrusakan

PSS Sleman vs Arema FC di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Sejumlah Slemania yang kecewa dengan hasil buruk ini merangsek turun ke lapangan. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, mereka juga melakukan perusakan.

Jaring gawang hingga sejumlah barang menjadi sasaran pembakaran pihak tak bertanggung jawab tersebut. Insiden sempat meluas ke luar stadion dengan adanya pembakaran sejumlah barang.

Selain itu, video lainnya juga menunjukkan adanya pengeroyokan terhadap suporter tim tamu. Insiden ini diduga pecah setelah performa buruk Super Elang Jawa pada musim ini.

Saat ini, PSS menempati zona degradasi atau tepatnya di peringkat 16 dengan koleksi lima poin. Senyampang dengan itu, peristiwa memalukan ini menambah catatan merah Super League 2026-2027.