Persib Bandung vs Bali United, Irfan Jaya Tebar Ancaman ke Maung Bandung

BANDUNG – Winger Bali United, Irfan Jaya, menebar ancaman kepada Persib Bandung jelang pertemuan di Super League 2026-2027. Apalagi, ia tengah panas dengan catatan lima gol dan tiga assist dari sembilan pertandingan.

Laga Persib Bandung vs Bali United itu merupakan matchday 10 Super League 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu 22 November 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Lokal Produktif

Catatan tersebut membuat Irfan Jaya menjadi pemain lokal paling produktif dalam kontribusi gol dan assist sejauh ini. Performa apiknya menjadi salah satu modal Bali United menjelang bertandang ke markas Persib.

Irfan mengaku pencapaian statistik tersebut memberikan motivasi tambahan untuk terus tampil maksimal bersama Serdadu Tridatu. Namun, ia menegaskan kontribusi terhadap hasil tim tetap menjadi prioritas utama.

"Tentunya itu (statistik) menjadi tambahan motivasi bagi saya. Yang paling penting adalah bagaimana saya bisa membantu tim meraih hasil positif," ujar Irfan dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (21/11/2026).

Pemain yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya dan PSS Sleman itu berharap bisa kembali memberikan kontribusi saat menghadapi Persib. Ia ingin membantu Bali United mendapatkan hasil terbaik dalam pertandingan yang akan datang.