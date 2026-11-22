Real Madrid Menang Dramatis atas Celta Vigo, Jose Mourinho Sentil Siulan Publik Santiago Bernabeu

MADRID – Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, meluapkan rasa bangga sekaligus lega setelah timnya mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas Celta Vigo di Santiago Bernabeu, Minggu (22/11/2026) dini hari WIB. Meski sempat frustrasi melihat permainan anak asuhnya di awal laga lanjutan Liga Spanyol 2026-2027 tersebut, juru taktik asal Portugal itu menilai solidaritas ruang ganti menjadi kunci kemenangan dalam pertandingan yang penuh jebakan tersebut.

"Saya pikir ini akan menjadi laga yang sulit, tetapi tidak sesulit ini. Saya tidak menyangka kami akan memenanginya dengan cara seperti ini, tetapi kami menghadapi tim bagus yang mempersiapkan laga ini dengan sangat baik," ujar Mourinho seusai pertandingan, dikutip dari Marca, Minggu (22/11/2026).

Kemenangan ini diraih dengan kondisi skuad yang kelelahan akibat jadwal jeda internasional serta waktu istirahat yang singkat menjelang laga tengah pekan. Mourinho memuji daya juang para pemain seperti Arda Guler dan Jude Bellingham yang tetap bekerja keras menjaga keseimbangan tim di lini tengah meski kondisi fisiknya sudah terkuras habis.

1. Sorotan Siulan Suporter

Di tengah euforia kemenangan, Mourinho turut menyoroti siulan yang sempat terdengar dari tribune Bernabeu saat tim mengalami kebuntuan. Ia menegaskan tekanan di kandang sendiri justru membuat situasi di lapangan semakin berat bagi para pemainnya.

"Saya tidak mengkritik para penggemar yang merupakan pemilik klub dan berdaulat. Namun, ini memang lebih sulit. Jauh lebih mudah bermain dengan dukungan penuh daripada bermain dalam tekanan di kandang sendiri. Jelas, siulan itu tidak membantu, dan para pemain Madrid harus mampu menahan tekanan semacam ini," sambung Mourinho.

Jose Mourinho. (Foto: Instagram/realmadrid)

Momen solidaritas terhadap tekanan tersebut terlihat jelas usai Carlos Espi mencetak gol penentu kemenangan pada menit-menit akhir memanfaatkan assist Vinicius Junior. Kapten tim, Federico Valverde, langsung menghampiri Vinicius dan mengajaknya bergabung ke pusat perayaan agar menerima tepuk tangan publik, sementara Endrick membentuk angka tujuh dengan tangannya sebagai bentuk dukungan penuh untuk sang bintang Brasil yang masuk sejak menit ke-57.

Terkait performa impresif Vinicius yang langsung menghidupkan serangan saat skor masih 0-0, Mourinho langsung memberikan kepastian soal nasib sang pemain pada laga berikutnya.