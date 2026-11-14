Sassuolo Punya Pelatih Baru, Posisi Jay Idzes Dijamin Aman!

Posisi Jay Idzes dijamin aman meski pelatih Sassuolo berganti dari Alberto Aquilani ke Roberto DAversa (Foto: Instagram/@jayidzes)

SASSUOLO punya pelatih baru untuk mengarungi musim 2026-2027, yakni Roberto D’Aversa, setelah memecat Alberto Aquilani. Pergantian allenatore itu diyakini tidak akan berpengaruh kepada Jay Idzes!

Idzes baru saja kembali dari cedera setelah beberapa pertandingan terakhir. Bek Timnas Indonesia itu langsung mendapat kepercayaan untuk menjaga pertahanan Neroverdi dalam dua pertandingan terakhir.

Namun sayang, dua laga itu berakhir kekalahan untuk Sassuolo. Mereka tumbang dari Fiorentina 2-4 dan takluk dari AS Roma 0-3 di Liga Italia 2026-2027.

1. Posisi Jay Idzes Aman

Setelah dua kekalahan memilukan itu, Sassuolo memberhentikan Alberto Aquilani dari posisi pelatih kepala. Posisi juru taktik kemudian dipercayakan pada D'Aversa.

Menurut laporan Sassuolo News, D'Aversa terbiasa menggunakan skema 4-3-3. Dengan demikian, Sassuolo yang biasanya mengandalkan tiga bek kini bertambah menjadi empat.

"Tim ini dibangun untuk formasi 4-3-3," kata D'Aversa dikutip dari Sassuolo News, Sabtu (14/11/2026).

Pergantian taktik ini tentu berpengaruh untuk susunan pemain yang bakal diturunkan. Meski demikian, laporan Sassuolo News menyebut, posisi Jay Idzes hampir pasti aman.