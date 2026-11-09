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Pelatih Jay Idzes Terancam Dipecat Setelah Sassuolo Kalah 5 Kali Beruntun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |16:00 WIB
Pelatih Jay Idzes Terancam Dipecat Setelah Sassuolo Kalah 5 Kali Beruntun
Pelatih Jay Idzes Terancam Dipecat Setelah Sassuolo Kalah 5 Kali Beruntun (Instagram/@jayidzes)
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JAKARTA - Pelatih Sassuolo, Alberto Aquilani, terancam dipecat setelah Jay Idzes dan kawan-kawan menderita lima kekalahan beruntun.

1. Pelatih Sassuolo Terancam Dipecat

Menurut laporan Sky Sport Italia dan Sportitalia, Sassuolo tengah mempertimbangkan dengan serius untuk melakukan pergantian pelatih selama jeda internasional. Roberto D’Aversa menjadi kandidat favorit untuk mengambil alih posisi Alberto Aquilani. 

Pada pertandingan terakhir, Sassuolo kalah 0-3 dari AS Roma. Ini merupakan kekalahan kelima secara beruntun. Dalam 7 pertandingan terakhir, Sassuolo hanya mampu meraih 1 poin setelah menahan imbang AC Milan. 

Aquilani mengakui Sassuolo sedang dalam kesulitan.

“Rasanya seperti ada lampu yang tiba-tiba padam,” ungkap Aquilani kepada Sky Sport Italia mengenai performa timnya malam ini saat melawan Roma.

“Saya tidak menyangka akan melihat penampilan yang begitu minim dari tim saya. Kami tidak memiliki keberanian saat menguasai bola; dengan cara seperti ini, segalanya menjadi mustahil. Setelah tertinggal 1-0, permainan kami seolah terhenti. Saya mengharapkan lebih dalam banyak aspek, tetapi saya tidak bisa bersembunyi—sayalah yang bertanggung jawab,” tuturnya.

Ini merupakan musim pertama Aquilani sebagai pelatih di Seri A. Sebelumnya, ia tampil impresif di Serie B bersama Pisa dan Catanzaro.

“Kita bicara soal kerapuhan mental, tetapi memang sulit untuk membangkitkan semangat para pemain setelah menelan lima kekalahan beruntun. Inilah sepak bola, kita harus menghadapi kenyataan,” ucapnya.

 

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