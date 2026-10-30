Jay Idzes Diprediksi Comeback saat Sassuolo Jamu Fiorentina

REGGIO EMILIA - Jay Idzes diprediksi comeback ke lapangan hijau saat Sassuolo menjamu Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia 2026-2027. Ini tentu jadi kabar baik buat klub dan juga Timnas Indonesia.

Idzes mengalami cedera otot paha kiri dalam pertandingan kontra Juventus, 14 September 2026. Akibat cedera tersebut, ia melewatkan banyak pertandingan bersama Sassuolo.

Bahkan, bek berusia 26 tahun itu harus absen membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Walau absen, Idzes tetap 'membakar' semangat rekan-rekannya dari jauh hingga Skuad Garuda berhasil menjadi juara.

1. Lubang Besar

Bagi Sassuolo, kehilangan Jay Idzes meninggalkan lubang besar di jantung pertahanan. Dalam lima pertandingan terakhir, Neroverdi gagal mencatatkan kemenangan.

Kekalahan paling menyakitkan terjadi belum lama ini ketika Sassuolo dihajar Lazio 2-6, Rabu 28 Oktober 2026 dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Jay Idzes sebenarnya sudah masuk dalam daftar pemain tetapi hanya duduk di bangku cadangan.

Kini Sassuolo mendapat angin segar setelah Jay Idzes diperkirakan akan kembali dalam waktu dekat. Media Italia, Sassuolo News, melaporkan bek berdarah Belanda itu bisa tersedia dalam laga kontra Fiorentina.