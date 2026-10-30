Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Masuk Nominasi Save of the Month Oktober 2026, Ayo Beri Dukungan!

KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero, masuk nominasi Save of the Month edisi Oktober 2026. Penjaga gawang milik Rayo Vallecano itu bersanding dengan dua kiper lain, yakni Andriy Lunin (Real Madrid) dan Angel Fortuno (Espanyol).

1. Penyelamatan Gemilang Emil Audero

Emil Audero gabung Rayo Vallecano ketika musim sudah berjalan dua pertandingan. Sempat jadi cadangan di pekan ketiga Liga Spanyol 2026-2027, Emil Audero langsung menjadi kiper andalan Rayo Vallecano dari pekan keempat hingga ke-10.

Salah satu aksi terbaik Emil Audero tersaji saat Rayo Vallecano tandang ke markas Getafe di lanjutan pekan kesembilan Liga Spanyol 2026-2027 pada 20 Oktober 2026. Dalam laga yang berakhir 1-1 itu, Emil Audero membuat tiga penyelamatan.

Salah satu penyelamatan dibuat Emil Audero di menit 40. Saat itu, pemain Getafe melepaskan umpan silang ke kotak penalti Rayo Vallecano. Tanpa ampun, penyerang Getafe Enes Unal melepaskan sundulan tajam ke gawang Rayo Vallecano.

Secara luar biasa, sundulan Enes Unal berhasil ditepis Emil Audero! Bola sempat membentur tiang dan mengenai kaki Emil Audero, sebelum akhirnya si kulit bulan meninggalkan lapangan. Emil Audero akan bersaing dengan Andriy Lunin yang menahan sundulan pemain Barcelona, sedangkan Angel Fortuno membuat penyelamatan gemilang saat menepis tendangan pemain Racing Santander.

2. Cara Voting

Anda sebagai pencinta sepakbola nasional juga bisa mendukung Emil Audero untuk terpilih meraih save of the month edisi Oktober 2026. Caranya, Anda tinggal mengakses link ini https://laliga.sh/d9YzWd.

Setelah mengakses link tersebut, Anda bisa login ke laman LaLiga menggunakan email atau akun media sosial. Setelah masuk ke website LaLiga, Anda tinggal memilih Emil Audero.

Emil Audero masuk nominasi save of the month edisi Oktober 2026. (Foto: LaLiga)

Sekarang harapannya, Emil Audero bisa terus menjaga kondisi fisiknya. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan Timnas Indonesia yang berjuang lolos ke perempatfinal Piala Asia 2027 dan ambil bagan di Piala Dunia 2030.

Terdekat, Emil Audero akan ambil bagian saat Timnas Indonesia turun di FIFA Matchday November 2026. Sejauh ini belum diketahui siapa lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2026.