Dipermalukan Bologna 2-4, Luka Modric Akui AC Milan Layak Kalah

MILAN – Bintang AC Milan, Luka Modric, secara terbuka mengakui timnya layak menelan kekalahan saat menjamu Bologna pada laga lanjutan Liga Italia 2026-2027, pada Kamis 29 Oktober 2026. Hasil negatif tersebut menjadi kekalahan pertama yang dirasakan skuad Rossoneri di kompetisi domestik musim ini.

Ya, AC Milan dipaksa menyerah dengan skor 2-4 saat bertanding di San Siro, Italia. Kekalahan kandang ini terbilang mengejutkan karena datang di tengah tren positif yang sedang dibangun klub raksasa Italia tersebut.

1. Penyebab Kalah

Modric menilai penurunan performa yang drastis pada paruh kedua pertandingan menjadi penyebab utama kegagalan timnya mengamankan poin. Ia menyebut para pemain Milan kehilangan fokus dan dominasi di atas lapangan.

“Ini adalah kekalahan yang buruk; kami tidak mengharapkannya, terutama setelah babak pertama,” ujar Modric kepada Sky Sport Italia melalui Milannews, Jumat (30/10/2026).

Pemain berpengalaman berusia 41 tahun itu menyoroti melemahnya intensitas permainan Milan setelah jeda antarbabak. Kebobolan lewat situasi bola mati menjadi titik balik yang membuat mentalitas bertanding timnya merosot tajam.

AC Milan tumbang 2-4 dari Bologna di Liga Italia 2026-2027

“Menurut saya kami telah tampil baik di liga sejauh ini, dan malam ini kami kalah dalam pertandingan pertama kami. Kami kalah dalam begitu banyak duel di babak kedua. Gol dari situasi bola mati itu sangat disayangkan, dan sejak saat itu kami menjatuhkan diri kami sendiri. Kami layak kalah,” tambahnya.

Modric menegaskan badai cedera yang menimpa skuad Milan tidak bisa dijadikan alasan atas kekalahan tersebut. Ia pun mengajak rekan-rekannya untuk segera mengalihkan fokus menatap laga derbi panas melawan Inter Milan pada Sabtu mendatang.

"Kami tidak punya alasan. Ada cedera, tapi hal positifnya adalah pertandingan berikutnya langsung tiba. Kami telah melakukan hal yang sangat baik hingga malam ini, jadi kami harus tetap optimistis dan berharap dapat memberikan reaksi pada hari Sabtu," lanjutnya.