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Hasil Liga Italia 2026-2027: AC Milan Keok dari Bologna, Inter Milan Permalukan Venezia 2-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |06:13 WIB
Hasil Liga Italia 2026-2027: AC Milan Keok dari Bologna, Inter Milan Permalukan Venezia 2-0!
AC Milan kalah 2-4 dari Bologna di Liga Italia 2026-2027. (Foto: Laman resmi AC Milan)
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SEBANYAK lima pertandingan lanjutan pekan kesembilan Liga Italia 2026-2027 digelar pada Kamis (29/10/2026) dini hari WIB. Dari lima pertandingan itu, empat di antaranya melibatkan tim-tim besar seperti AC Milan, Inter Milan, Juventus dan Napoli.

1. Hasil AC Milan vs Bologna

Rentetan kemenangan AC Milan di Liga Italia 2026-2027 berakhir dini hari tadi. Menjamu Bologna di Stadion San Siro, Rossoneri -julukan AC Milan- tumbang 2-4!

Apes bagi AC Milan, skuad asuhan Ruben Amorim ini sebenarnya sempat unggul 2-1 lewat brace Alphadjo Cisse pada menit 14 dan 27. Bologna unggul 1-0 lebih dulu va gol Mbangula pada menit Kedelapan. Skor 2-1 untuk keunggulan AC Milan bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, konsentrasi Luka Modric dan kawan-kawan menurun. Rossoblu -julukan Bologna- pun memanfaatkan kondisi itu untuk melakukan comeback. Gol-gol Bologna dicetak via gol bunuh diri Bartesaghi pada menit 60 serta Mbangula (62’) dan (86’).

AC Milan tumbang 2-4 dari Bologna di Liga Italia 2026-2027

Kekalahan ini membuat AC Milan tertahan di posisi lima klasemen sementara Liga Italia 2026-2027 dengan 18 angka. Sementara Bologna, berada di posisi 11 dengan 11 poin.

Berikut Susunan Pemain AC Milan vs Bologna:

AC Milan (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović, Estupiñan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Ramos. Subs: Bouyer, Torriani; M. Cissé, Diawara, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Comotto, Modrić, Pulisic, Vos; Camarda, Menon, Ossola. Coach: Amorim.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula. Subs: Happonen, Pessina; Heggem, Helland, Miranda, Vitík; Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro; Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco. Coach: Palladino.

 

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