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Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 2-0 atas Melbourne Victory

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |21:40 WIB
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 2-0 atas Melbourne Victory
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 2-0 atas Melbourne Victory (Instagram/@persib)
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JAKARTA - Update ranking Liga Indonesia setelah Persib Bandung menang 2-0 atas Melbourne Victory bakal diulas. Kemenangan Persib dalam laga itu menambah perolehan Liga Indonesia di AFC Club Competition.

1. Update Ranking Liga Indonesia 

Persib Bandung menghadapi Melbourne Victori pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10/2026), Persib Bandung menang 2-0 atas klub Australia itu. 

Balsa Sekulic menjadi pahlawan bagi klub berjuluk Maung Bandung. Ia memborong kedua gol Persib Bandung pada menit ke-47 dan 67. 

Kemenangan itu menambah perolehan poin Liga Indonesia di AFC Club Competition. Poin Liga Indonesia bertambah 1.000 poin hingga kini menjadi 7.500. 

Persib Bandung vs Melbourne Victory (@persib)
Persib Bandung vs Melbourne Victory (@persib)

Namun, bertambahnya perolehan poin Liga Indonesia tidak mendongkrak posisi di klasemen AFC Club Competition. Liga Indonesia masih berada di urutan ke-16 dengan total 31.309 poin. 

Meski begitu, Liga Indonesia berhasil menipiskan jarak dengan peringkat 15 yang duduki Liga Singapura yang mengemas 36.088 poin alias tidak bertambah dibandingkan data terakhir pada malam hari. 

 

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