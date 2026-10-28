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Klasemen Sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 Kelar Persib vs Melbourne Victory

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |21:24 WIB
Klasemen Sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 Kelar Persib vs Melbourne Victory
Klasemen Sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 Kelar Persib vs Melbourne Victory (Instagram/@persib)
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JAKARTA - Klasemen sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 kelar Persib vs Melbourne Victory tidak mengalami perubahan pada posisi puncak klasemen. Persib Bandung kokoh di puncak klasemen dengan mengemas 9 poin dari 3 laga!

1. Persib Kokoh di Puncak

Pada laga yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Rabu (28/10/2026), Persib menang dengan skor 2-0. Gol Persib Bandung diborong Balsa Sekulic (47, 67'). 

Persib Bandung vs Melbourne Victor (@persib)
Persib Bandung vs Melbourne Victor (@persib)

Atas hasil itu, tim asuhan Igor Tolic itu mencatatkan 4 gol dan belum pernah kebobolan dari 3 pertandingan. Kemenangan melawan Melbourne Victory yang duduk di posisi kedua menjadi hal penting. 

Pasalnya, dengan kemenangan ini, Persib unggul 5 poin dari Melbourne Victory, yang masih bertahan di urutan 2. 

Sementara peringkat 3 ditempati FC Seoul dengan 3 poin. Klub Korea Selatan itu berhasil menang telak 5-0 atas tuan rumah The Cong Viettel. Posisi buncit ditempati The Cong Viettel yang baru mengemas 1 poin dari 3 laga. 

Babak grup AFC Champions League 2 2026-2027 tinggal menyisakan 3 pertandingan. Dengan mengemas 9 poin dan berjarak 6 angka dari posisi 3, Persib Bandung berpeluang besar lolos ke babak gugur. 

 

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