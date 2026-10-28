Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Melbourne Victory di ACL 2 2026-2027: Masih Sama Kuat

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Melbourne Victory di ACL 2 2026-2027: Masih Sama Kuat (Instagram/@persib)

JAKARTA - Babak pertama Persib Bandung vs Melbourne Victory telah berakhir. Kedua tim sama kuat 0-0.

Kedua tim bertemu pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027/. Pertandingan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (28/10/2026) malam.

Babak Pertama

Kedua tim langsung berusaha mengambil inisiatif serangan saat babak pertama dimulai. Persib sempat mendapatkan sejumlah sepak pojok pada awal babak pertama. Namun, tak ada yang mengancam gawang Melbourne Victory yang dikawal Jack Warshawsky.

Peluang pertama justru didapat tim tamu. Namun, sepakan dari Keegan Jelacic dari jarak dekat berhasil dihalau lini belakang Persib.

Persib kemudian mendapatkan peluang lewat Gakuto Notsuda pada menit ke-14. Namun, sepakannya dari jarak jauh masih belum dapat diamankan kiper Melbourne Victory.

Persib vs Melbourne Victory (persib)

Namun, pada menit ke-25, Melbourne Victory sempat mengancam lewat Franco Lino. Pemain bernomor punggung 19 itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang masih melebar.

Hingga menit ke-40, pertandingan babak pertama sangat berimbang. Pertahanan kedua tim cukup solid sehingga sulit ditembus.

Jelang babak pertama berakhir, Persib Bandung memiliki peluang berbahaya. Berguinho menusuk sisi kanan pertahnana Melbourne Victory. Namun, umpan tariknya berhasil dipotong pemain belakang Melbourne Victory.

Sesaat kemudian, Berguinho mendapatkan peluang di kotak penalti. Namun, ia berada dalam posisi offside.

Hingga babak pertama berakhir, skor masih 0-0.