Persib Punya Rekor Positif Lawan Klub Australia, Jadi Modal Hadapi Melbourne Victory?

JAKARTA - Rekor pertemuan Persib Bandung melawan klub Australia bakal diulas dalam artikel ini, jelang laga menghadapi Melbourne Victory di kancah AFC Champions League 2 2026-2027. Jika dilihat dari rekor pertemuan melawan klub Australia, Persib Bandung memiliki modal positif.

1. Rekor Persib vs Klub Australia

Berdasarkan penelusuran Okezone, Persib Bandung sangat jarang berhadapan dengan klub Australia pada pertandingan resmi. Meski begitu, setidaknya klub berjuluk Maung Bandung sudah pernah bersua klub Australia pada laga uji coba.

Persib sudah dua kali menghadapi klub asal Australia. Pertemuan terakhir adalah saat Persib menjamu Western Sydney Wanderers, yang kini menempati posisi 2 klasemen sementara Liga Australia, di Stadion Si Jalak Harupat pada 2 Agustus 2025.

Itu menjadi laga uji coba pramusim Persib Bandung menyambut Super League 2025-2026. Saat itu, Persib yang diasuh Bojan Hodak menang tipis 1-0. Gol tunggal Persib dicetak Ramon Tanque pada menit ke-60.

Persib vs Western Sydney Wanderers (Dok Persib)

Jika ditarik jauh ke belakang, Persib juga pernah menghadapi Central Coast Mariners pada 2013. Pertemuan itu terjadi di ajang Menpora Cup 2013 pada 24 September 2013.

Pertandingan tersebut berlangsung terbuka. Kedua tim sama kuat dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 itu.

Hal paling diingat dari pertandingan itu adalah saat striker Persib Bandung, Parfait Mbida Messi, mencetak gol dari tengah lapangan. Tendangan roketnya menembus gawang Central Coast Mariners.

Jika melihat dua pertandingan itu, Persib Bandung memiliki modal positif untuk menghadapi Melbourne Victory. Pertandingan itu tersaji pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Saat ini, Persib Bandung menempati posisi puncak Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 dengan mengemas 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Melbourne Victory berada di peringkat 2 dengan 4 poin.