Persib Bandung vs Melbourne Victory, Julio Cesar: Pertandingan Tersulit di AFC Champions League 2

BANDUNG – Bek Persib Bandung, Julio Cesar, mengakui laga kontra Melbourne Victory akan jadi yang tersulit di AFC Champions League 2 2026-2027. Tapi, ia dan rekan setimnya sudah siap tampil.

Duel Persib Bandung vs Melbourne Victory itu merupakan matchday 3 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Susunan pemain Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Bagi Persib, pertandingan itu akan menjadi penting untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Saat ini, Maung Bandung sedang dalam tren positif usai meraih dua kemenangan beruntun di fase grup ACL 2 2026-2026.

1. Tidak Anggap Remeh

Persib sukses mengalahkan FC Seoul (1-0) dan The Cong-Viettel (1-0) dalam dua pertandingan sebelumnya. Rentetan hasil manis itu membawa Persib ke puncak klasemen Grup E dengan koleksi enam poin.

Namun demikian, Julio Cesar tak ingin terlena dengan torehan manis tersebut. Pemain asal Brasil tersebut mengingatkan timnya untuk tidak menganggap remeh Melbourne Victory.

"Saya pikir, seperti yang dikatakan pelatih, besok (hari ini) akan menjadi pertandingan tersulit bagi kami di Liga Champions. Namun, saya pikir kami siap menghadapi apa pun yang akan terjadi," kata Cesar dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (28/10/2026).

"Kami harus menunjukkan permainan sepakbola yang bagus. Menurut saya, besok (hari ini) akan menjadi pertandingan besar bagi kami dan juga bagi para penggemar," tegas bek asal Brasil itu.