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Igor Tolic Ungkap Rahasia di Balik Kemenangan Sempurna Persib Bandung atas Melbourne Victory

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |09:17 WIB
Igor Tolic Ungkap Rahasia di Balik Kemenangan Sempurna Persib Bandung atas Melbourne Victory
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG - Keberhasilan Persib Bandung menumbangkan Melbourne Victory tak lepas dari racikan taktik sang pelatih, Igor Tolic. Juru taktik asal Kroasia tersebut membeberkan bahwa kombinasi daya juang tinggi dan kedisiplinan total menjadi fondasi utama kesuksesan timnya di lapangan.

Persib Bandung sukses membungkam Melbourne Victory 2-0 di laga ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Laga itu digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 28 Oktober 2026 malam WIB.

Dua gol kemenangan untuk Maung Bandung -julukan Persib- dicatatkan oleh Balsa Sekulic (47', 67'). Sementara, Melbourne Victory yang datang dari Australia tak efektif dalam memanfaatkan sejumlah peluang.

1. Kolektivitas Tim Kunci Utama

Menurut Tolic, kemenangan ini tidak terlepas dari mentalitas seluruh pemain. Kekompakan dan kedisiplinan membuat permainan Persib mampu mengungguli Melbourne Victory.

Persib vs Melbourne Victory (persib)
Persib vs Melbourne Victory (persib)

"Semua pujian untuk para pemain. Cara mereka bekerja bersama sangat luar biasa," ujar Igor Tolic dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (29/10/2026).

Tolic juga mengatakan, kemampuan individu para pemain Persib sebenarnya tak terlalu berpengaruh dalam laga ini. Namun, kemampuan kolektif-lah yang menjadi kunci kemenangan dalam pertandingan ini.

 

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