Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Syarat Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027 Usai Hajar Melbourne Victory 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |08:09 WIB
Syarat Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027 Usai Hajar Melbourne Victory 2-0
Persib Bandung vs Melbourne Victory di ACL 2 2026-2027. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung semakin dekat dengan tiket babak 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 usai menaklukkan Melbourne Victory 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu 28 Oktober 2026 malam WIB. Dua gol kemenangan Maung Bandung diborong oleh Balsa Sekulic masing-masing pada menit ke-47 dan ke-67.

Hasil positif tersebut memperpanjang catatan impresif anak asuh Igor Tolic dengan membukukan tiga kemenangan beruntun dan mengoleksi sembilan poin di puncak klasemen Grup E. Meski memimpin, perolehan tersebut belum sepenuhnya mengunci tiket fase gugur karena persaingan grup masih menyisakan tiga pertandingan sisa.

Pada pertandingan lain di grup yang sama, FC Seoul sukses berpesta gol dengan skor telak 5-0 saat bertandang ke markas The Cong-Viettel. Kemenangan itu mengangkat posisi FC Seoul dengan tiga poin, sementara Viettel tertahan di angka satu poin, dan Melbourne Victory tetap mengantongi empat angka.

1. Skenario Penguncian Tiket via Hasil Imbang di Australia

Peluang emas bagi Persib untuk memastikan tempat di babak 16 besar akan tersaji saat mereka melawat ke markas Melbourne Victory pada matchday keempat, Rabu 4 November 2026. Maung Bandung bahkan hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan posisi dua besar secara matematis.

Persib vs Melbourne Victory (persib)
Persib vs Melbourne Victory (persib)

Jika pertandingan di Australia berakhir seri, perolehan poin Persib akan bertambah menjadi 10 angka, sedangkan Melbourne baru mengantongi lima poin. Dengan sisa dua pertandingan, Melbourne dipastikan tidak akan mampu mengejar perolehan 10 poin milik skuad Pangeran Biru.

2. Kalkulasi Aman dari Pesaing Grup E

Berdasarkan simulasi lanjutan, para rival di Grup E tidak akan bisa secara bersamaan melampaui raihan 10 poin milik Persib meskipun Maung Bandung menelan kekalahan di dua laga pamungkas. Tim-tim pesaing seperti Melbourne Victory dan FC Seoul akan saling memotong perolehan poin maksimal mereka pada sisa laga fase grup.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/261/3250775/persib_vs_melbourne_victory-WfvJ_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 2-0 atas Melbourne Victory
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/261/3250774/persib_vs_melbourne_victory-24XT_large.jpg
Klasemen Sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 Kelar Persib vs Melbourne Victory
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/261/3250772/balsa_sekulic-mSC8_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Melbourne Victory: Balsa Sekulic Cetak Brace, Maung Bandung Menang 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/261/3250763/persib_vs_melbourne_victory-uZVH_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Melbourne Victory di ACL 2 2026-2027: Masih Sama Kuat
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/10/28/11/1765591/statistik-memalukan-manchester-united-kini-mirip-tim-medioker-vbx.jpg
Statistik Memalukan Manchester United, Kini Mirip Tim Medioker
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/27/harry_kane_dan_alexia_putellas_meraih_penghargaan.jpg
Ballon d’Or 2026 Harry Kane Picu Kontroversi, Legenda Real Madrid Ungkap Kejanggalan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement