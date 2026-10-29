Kesombongan Media Australia Dibungkam Persib Bandung lewat Kemenangan 2-0 atas Melbourne Victory!

KESOMBONGAN media Australia, Victory Hub, dibungkam Persib Bandung lewat kemenangan 2-0 atas Melbourne Victory. Kelar pertandingan, Victory Hub mengeluarkan unggahan singkat.

“Kalah di Bandung,” tulis Victory Hub di akun Instagram-nya, @victoryhub_, sembari menampilkan hasil akhir Persib Bandung yang menang 2-0 atas Melbourne Victory.

1. Prediksi Melbourne Victory Menang 3-0 atas Persib Bandung

Sebelum laga, Victory Hub melalui dua pekerjanya, Sam dan George mengeluarkan prediksi skor laga Persib Bandung vs Melbourne Victory. Sam memprediksi Melbourne Victory menang 2-1, sedangkan George menilai sang klub pujaan akan menumbangkan Maung Bandung -julukan Persib Bandung 3-0.

Victory Hub memprediksi Persib Bandung kalah dari Melbourne Victory. (Foto: Instagram/@victoryhub_)

“Prediksi Victory Hub untuk laga melawan Persib Bandung. Bagaimana prediksi Anda?” tulis Victory Hub sembari menampilkan prediksi skor dari Sam dan George.

2. Performa Luar Biasa Persib Bandung

Persib Bandung tidak minder meski dihadapkan dengan Melbourne Victory yang berstatus empat kali juara Liga Australia. Di babak pertama, Persib Bandung sanggup mengimbangi permainan Melbourne Victory.

Namun, di babak kedua, permainan skuad asuhan Igor Tolic bermain lebih lepas. Sampai akhirnya, Persib Bandung membuka keunggulan lewat sepakan kaki kanan Balsa Sekulic di menit 47, memanfaatkan umpan terobosan Danijel Loncar.