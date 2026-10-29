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Stjepan Loncar Bicara Jelang Big Match Persija Jakarta vs Dewa United di Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |00:05 WIB
Stjepan Loncar Bicara Jelang Big Match Persija Jakarta vs Dewa United di Super League 2026-2027
Stjepan Loncar siap unjuk gigi di laga Persija vs Dewa United. (Foto: Media Persija Jakarta)
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PERSIJA Jakarta saat ini menjadi pemuncak klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 18 poin, unggul empat angka atas Dewa United di posisi dua. Sekarang, skuad asuhan Shin Tae-yong menatap laga melawan Dewa United di lanjutan pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Sabtu 31 Oktober 2026 malam WIB.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Persik Kediri di lanjutan pekan ketujuh Super League 2026-2027. Laga itu berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Senin 26 Oktober 2026 malam WIB.

Persija Jakarta susah payah kalahkan Persik Kediri. (Foto: Media Persija Jakarta)
Persija Jakarta susah payah kalahkan Persik Kediri. (Foto: Media Persija Jakarta)

1. Jaga Fokus

Gelandang Persija Jakarta Stjepan Loncar menegaskan timnya perlu menjaga konsistensi dan tidak kehilangan fokus saat menjalani laga-laga ke depan. Hal itu wajib dijalankan jika Persija Jakarta ingin kukuh di puncak klasemen.

“Tiga poin lagi. Sekali lagi, kata-katanya sama seperti sebelumnya. Kami harus terus menekan dan menjalani laga demi laga," kata Loncar, Okezone mengutip dari laman I.League, Kamis (29/10/2026).

"Pertama-tama, kami perlu beristirahat, lalu mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya," lanjut gelandang asal Bosnia-Herzegovina tersebut.

2. Apresiasi untuk The Jakmania

Loncar pun memberikan apresiasi kepada The Jakmania yang selalu memberikan dukungan luar biasa untuk Persija Jakarta. Baginya, dukungan suporter sangat penting untuk menambah daya juang.

 

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