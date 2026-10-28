2 Pelatih Super League yang Dipecat Usai Kalah dari Persija Jakarta, Nomor 1 Dibantai di Kandang!

Berikut dua pelatih Super League yang dipecat usai kalah dari Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

BERIKUT dua pelatih Super League yang dipecat usai kalah dari Persija Jakarta. Salah satunya mengalami pembantaian di kandang sendiri!

Super League 2026-2027 sudah menggelar tujuh laga. Persija bertengger dengan nyaman di puncak klasemen dengan nilai 18 setelah menyabet enam kemenangan dan sekali kalah.

Dari enam kemenangan itu, setidaknya ada dua pelatih yang jadi tumbal. Mereka langsung dipecat tidak lama setelah kekalahan melawan Persija. Siapa saja?

2 Pelatih Super League yang Dipecat Usai Kalah dari Persija Jakarta

1. Jean-Paul van Gastel

Pelatih asal Belanda ini langsung dicopot setelah PSIM Yogyakarta dihajar Persija Jakarta 0-4 di kandang sendiri. Posisi van Gastel memang sudah tidak aman sejak pekan-pekan awal Super League 2026-2027.

Betapa tidak, PSIM gagal menang dalam tiga laga sebelum bersua Persija di pekan keempat. Laskar Mataram sekali imbang dan dua kali menelan kekalahan.

Hasil melawan Persija lantas jadi justifikasi manajemen klub untuk memberhentikan van Gastel. Tapi, walau sudah diganti, PSIM juga belum mencatatkan kemenangan dalam tiga laga terkini.