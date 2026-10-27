2 Tim Super League 2026-2027 Belum Terkalahkan hingga Pekan Ketujuh, Bukan Persija Jakarta!

2 Tim Super League 2026-2027 Belum Terkalahkan hingga Pekan Ketujuh, Bukan Persija Jakarta! (Instagram/@persita.official)

JAKARTA - Super League 2026-2027 telah memasuki pekan ketujuh. Hingga pekan ketujuh, terdapat 2 tim yang belum pernah menelan kekalahan.

1. Persaingan Ketat

Super League 2026-2027 berjalan sengit hingga pekan ketujuh. Juara bertahan Persib Bandung masih tertahan di urutan keempat klasemen sementara musim ini. Peringkat kedua dihuni Dewa United dengan mengemas 14 poin. Yang menarik, tim peringkat 2 hingga 5 hanya dipisahkan 1 poin.

Sementara Persija Jakarta yang kini diasuh Shin Tae-yong mampu memimpin klasemen sementara. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu melaju sendirian di puncak klasemen dengan koleksi 18 poin.

Persija Jakarta vs Persik Kediri (@persija)

Namun, tim yang kini menduduki 5 besar tersebut bukan tidak terkalahkan. Persija, Dewa United, Bali United, Persib Bandung, dan Madura United telah pernah mengalami hasil pahit.

2. 2 Tim Belum Terkalahkan

Di sisi lain, tim yang belum pernah kalah justru berada di luar 5 besar klasemen sementara. Kedua tim tersebut adalah Persita Tangerang dan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Persita Tangerang yang baru memainkan 6 pertandingan mengemas 12 poin hasil 3 kali menang dan 3 kali seri.

Klub berjuluk Pendekar Cisadane itu berhasil memaksimalkan laga kandang. Dari 4 laga kandang musim ini, Persita meraih 3 kemenangan dan sekali seri.

Satu kemenangan di antaranya bahkan diraih saat menjamu Persija Jakarta yang kini memimpin klasemen sementara Super League 2026-2027. Tim kuat lainnya, Bali United yang kini menempati peringkat 3 klasemen sementara mampu ditahan imbang.

Pada laga selanjutnya, Persita Tangerang akan bertandang ke markas Persik Kediri. Melihat kondisi kedua tim saat ini, bukan tak mungkin Persita Tangerang bisa mencuri poin alias tidak kalah.