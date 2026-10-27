Respons Santai Igor Tolic Lihat Persib Bandung Harus Susah Payah Kalahkan Garudayaksa

BOGOR – Persib Bandung harus bekerja ekstra keras untuk menundukkan Garudayaksa FC dengan skor tipis 2-1 pada pekan ketujuh Super League 2026-2027. Pertandingan sengit tersebut telah dihelat di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu 25 Oktober 2026.

Dua gol kemenangan Skuad Maung Bandung dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-16 dan Adam Alis di masa injury time (90+2'). Sementara itu, gol tunggal balasan dari Garudayaksa dilesakkan oleh Jayro Jean pada menit ke-65.

1. Apresiasi Tinggi untuk Kerja Keras Pemain

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengatakan jalannya laga berjalan sangat ketat. Dia pun memberikan pujian untuk Thom Haye dan kolega yang telah berusaha menampilkan performa terbaiknya untuk meraih kemenangan.

"Saya berikan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain yang tetap berjuang keras hingga akhir, disiplin menjalankan rencana permainan, hingga akhirnya kami bisa mencetak gol penentu kemenangan," kata Igor Tolic usai laga, dikutip Selasa (27/10/2026).

Dedi Kusnandar di laga Persib vs Garudayaksa (Dok Persib)

2. Langsung Alihkan Fokus ke Ajang ACL 2

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan Garudayaksa memang sangat menyulitkan tim asuhannya untuk mendapatkan poin penuh. Hal itu sudah Persib antisipasi dengan tidak meremehkan lawan sejak awal laga.