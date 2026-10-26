Menang Dramatis atas Garudayaksa, Igor Tolic Puji Setinggi Langit Semangat Juang Persib

JAKARTA - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengapresiasi semangat juang tim asuhannya saat menaklukkan Garudayaksa FC 2-1. Gol kemenangan klub berjuluk Maung Bandung itu dicetak oleh Adam Alis pada masa injury time.

1. Persib Kalahkan Garudayaksa

Persib Bandung menghadapi Garudayaksa pada pekan ketujuh Super League 2026-2027. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026), Mariano Peralta dan kawan-kawan bekerja keras untuk meraih kemenangan. Akhirnya, Adam Alis keluar sebagai pahlawan dengan golnya pada menit ke-90+1' sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1.

"Saya berikan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain yang tetap berjuang keras hingga akhir, disiplin menjalankan rencana permainan, hingga akhirnya kami bisa mencetak gol penentu kemenangan," kata Igor Tolic, melansir laman Persib, Senin (26/10/2026).

Garudayaksa FC vs Persib Bandung di Super League 2026-2027

Tolic mengakui, meraih tiga poin di kandang Garudayaksa bukan perkara mudah. Tuan rumah tampil solid dan terorganisasi sehingga mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan.

"Garudayaksa bermain sangat baik hari ini. Mereka memiliki tim dan pelatih yang bagus, bermain terorganisir, serta memberikan kemampuan terbaik mereka sebagaimana tim-tim lain yang bertanding melawan Persib," ucapnya.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib untuk menjaga konsistensi persaingan di papan atas klasemen Super League 2026-2027. Namun, Tolic mengingatkan para pemainnya agar tidak larut dalam euforia setelah meraih tiga poin dramatis tersebut.