Gemilang Lawan Persib, Angga Saputro Umbar Janji Jelang Laga Persebaya Surabaya vs Madura United!

KIPER Madura United, Angga Saputro, mengungkapkan persiapan timnya menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ketujuh Super League 2026-2027. Angga ingin mengulang hasil positif ketika timnya sukses menaklukkan Persib Bandung.

Madura United akan bersua dengan Persebaya Surabaya. Duel bertajuk 'Derby Suramadu' tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (26/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Angga Saputro siap lanjutkan performa impresif lawan Persebaya Surabaya

1. Persiapan Madura United Berjalan Baik

Angga menyebut persiapan Madura United berjalan dengan baik menjelang pertandingan penting tersebut. Pelatih Madura United, Jose 'Ze' Gomes bersama stafnya juga akan memberikan arahan mengenai pemain Persebaya yang perlu mendapat perhatian khusus.

"Persiapan tim sangat baik. Bahkan pemain Persebaya yang akan diwaspadai akan segera disampaikan sama coach," kata Angga, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Senin (26/10/2026).

2. Motivasi Tinggi Angga Saputro

Kiper berusia 33 tahun itu datang dengan motivasi tinggi setelah membantu Madura United mengalahkan Persib Bandung dengan skor 1-0 di pekan sebelumnya. Kemenangan atas juara bertahan Super League tersebut menjadi modal positif bagi Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- sebelum bertandang ke markas Persebaya.

Dalam pertandingan melawan Persib di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur pada Kamis 22 Oktober 2026). Angga tampil apik di bawah mistar gawang. Dia melakukan sejumlah penyelamatan penting sekaligus mencatatkan clean sheet keduanya pada musim ini.