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2 Tim Belum Pernah Menang hingga Pekan Ketujuh Super League 2026-2027, Terjebak di Zona Degradasi!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |22:06 WIB
2 Tim Belum Pernah Menang hingga Pekan Ketujuh Super League 2026-2027, Terjebak di Zona Degradasi!
2 Tim Belum Pernah Menang hingga Pekan Ketujuh Super League 2026-2027, Terjebak di Zona Degradasi! (@psimjogja_official)
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JAKARTA - Dua tim Super League 2026-2027 belum pernah meraih kemenangan hingga pekan ketujuh. Kedua tim itu pun kini berada di zona degradasi. 

1. 2 Tim Belum Pernah Menang

Kedua tim itu adalah PSIM Yogyakarta dan Persijap Jepara. Saat ini, PSIM berada di urutan 17 dan Persijap di posisi buncit. 

Hingga pekan ketujuh, PSIM Yogyakarta baru mengemas 2 poin dan sisa laga lainnya berakhir dengan kekalahan. PSIM baru mencetak 3 gol dan kebobolan 11 kali.

PSIM telah memecat Jean-Paul van Gastel pada pekan kelima karena cuma meraih 1 poin. PSIM pun menunjuk Guntur Cahyo Utomo sebagai caretaker. Pada laga pertamanya menjadi caretaker, PSIM Yogyakarta kembali menelan kekalahan. Sementara pada laga terakhir, PSIM bermain imbang 0-0 lawan Isenmulang Kalteng FC. 

Persijap Jepara vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@java.utd)
Persijap Jepara vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@java.utd)

Persijap mengalami nasib serupa. Klub berjuluk Laskar Kalinyamat itu cuma mampu 1 kali seri dan menelan 6 kekalahan. 

Persijap cuma mampu mencetak 3 gol dan kebobolan 15 kali dari 7 laga. Manajemen pun sudah 2 kali mengganti pelatih.

 

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