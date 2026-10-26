Rekap Hasil Super League 2026-2027: Persebaya Menang, Bhayangkara FC vs PSM Berakhir Imbang

JAKARTA - Rekap hasil pertandingan pekan ketujuh Super League 2026-2027 yang digelar pada Senin (26/10/2026) malam bakal diulas. Persebaya Surabaya berhasil menang, sementara pada laga lainnya Bhayangkara FC bermain imbang dengan PSM Makassar.

1. Persebaya Menang

Persebaya menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Persebaya menang 3-1 atas tamunya itu.

Tiga gol Persebaya dicetak oleh Miguel Pereira (22'), Yuran Fernandes (90+1'), dan Yann Mabella (90+6). Sementara gol tunggal Madura United dicetak Gali Freitas (69').

Kemenangan itu membuat Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- menempati posisi ketujuh dengan 12 poin. Poin itu dari tiga kemenangan, tiga imbang, dan sekali kekalahan.

Madura United bercokol di posisi ketiga dengan 13 poin. Poin itu dari empat kemenangan, sekali imbang, dan dua kekalahan.

Bhayangkara FC vs PSM Makassar (Instagram/@psm_makassar)

2. Bhayangkara vs PSM Imbang

Sementara itu, Bhayangkara FC bermain imbang 0-0 dengan tamunya PSM Makassar. Bhayangkara FC gagal memaksimalkan dukungan publik saat berlaga di kandang sendiri di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung.