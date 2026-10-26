Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri : Macan Kemayoran Tertinggal

JAKARTA - Persija Jakarta menjamu Persik Kediri pada pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10/2026). Persija tertinggal 0-1 dari Persik Kediri pada babak pertama.

Babak Pertama

Persija dan Persik langsung bermain dengan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Hal itu dengan kedua tim langsung jual dan beli serangan.

Pada menit ke-9, Persik berhasil unggul lebih dahulu atas Persija Jakarta. Gol tersebut dicetak Imanol Garcia dengan memaksimalkan tendangan sudut rekan setimnya.

Semenjak tertinggal, Persija berusaha bermain lebih agresif dengan menekan pertahanan Persik. Namun, Persik masih bermain solid sehingga lini pertahanan tidak mudah dijebol.

Tim asuhan Shin Tae-yong mendominasi permainan menjelang akhir babak pertama. Namun, beberapa gelombang serangan yang dilakukan belum berbuah manis.

Sampai akhir laga babak pertama tidak ada tambahan gol yang tercipta. Sementara waktu, Persik masih unggul 1-0 atas Persija.

Susunan Pemain Persija Vs Persik:

Persija: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Dony Tri Pamungkas; Fabio Calonego, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Witan Sulaeman, Arlyansyah Abdulmanan, Alexander Jeremejeff.

Pelatih: Shin Tae-yong.