Shin Tae-yong Bahagia, Rizky Ridho dan Kyohei Yoshino Berpotensi Main di Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri

JAKARTA – Jelang laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 menghadapi Persik Kediri di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin (26/10/2026), Persija Jakarta mendapatkan angin segar. Dua pilar penting, yakni Rizky Ridho dan Kyohei Yoshino telah pulih sepenuhnya dari cedera ringan.

Kabar baik ini tentu memperkuat kedalaman skuad asuhan Shin Tae-yong yang bertekad mengamankan poin penuh di kandang sendiri. Kehadiran para pemain andalan tersebut memberikan tambahan opsi berharga bagi tim pelatih dalam meramu strategi terbaik.

1. Kesiapan Tim

Pelatih kepala Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkapkan persiapan timnya sejauh ini berjalan sangat baik. Meski demikian, juru taktik asal Korea Selatan tersebut tetap mewaspadai perlawanan ketat yang bakal diberikan oleh skuad Macan Putih.

"Seperti biasa ya, kami persiapannya sangat baik untuk membawa hasil yang baik. Kami tetap persiapan memang berusaha keras biar lebih baik," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Senin (26/10/2026).

Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)

"Untuk Kediri ya ya memang sangat baik dalam pressing dan jaga jarak antar lini. Jadi mungkin bisa jadi pertandingan yang tidak mudah, tetapi ya kita juga sudah mempersiapkan taktik bagaimana akan meruntuhkan lawannya," tambahnya.