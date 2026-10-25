Hasil Babak Pertama Garudayaksa FC vs Persib Bandung di Super League 2026-2027: Mariano Peralta Buka Keran Gol!

PERSIB Bandung unggul 1-0 atas Garudayaksa FC pada babak pertama pertandingan pekan ketujuh Super League 2026-2027. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor pada Minggu (25/10/2026) malam WIB, gol tunggal Maung Bandung dicetak Mariano Peralta pada menit ke-16, memanfaatkan assist Barros.

Menarik menanti gebrakan Persib Bandung di babak kedua. Pergantian pemain dijamin dilakukan pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, di babak kedua demi menjaga kondisi saat menjamu Melbourne Victory pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Mariano Peralta buka keunggulan Persib atas Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Meski berstatus sebagai tim tamu, Persib langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Igor Tolic tersebut berusaha menekan pertahanan Garudayaksa dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap.

Tekanan yang dilancarkan Persib akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-16. Mariano Peralta berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa Maung Bandung memimpin 1-0.

Gol tersebut membuat Persib semakin percaya diri dalam mengembangkan permainan. Mereka terus berusaha memanfaatkan celah di lini pertahanan Garudayaksa untuk menambah keunggulan.

Persib kembali mendapatkan peluang untuk mencetak gol pada menit ke-38 melalui Luka Menalo. Namun, tendangan pemain tersebut berhasil ditepis kiper Garudayaksa, Dominik Holec, sehingga hanya menghasilkan sepak pojok.

Garudayaksa berusaha merespons tekanan Persib, tetapi belum mampu menyamakan kedudukan hingga babak pertama berakhir. Persib pun menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Mariano Peralta.