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Persija Jakarta Jamu Persik Kediri, Alexander Jeremejeff Bertekad Tambah Pundi-Pundi Gol!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |02:18 WIB
Persija Jakarta Jamu Persik Kediri, Alexander Jeremejeff Bertekad Tambah Pundi-Pundi Gol!
Penyerang Persija Jakarta, Alexander Jeremejeff, bertekad menambah pundi-pundi golnya di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)
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JAKARTA – Penyerang Persija Jakarta, Alexander Jeremejeff, bertekad menambah pundi-pundi golnya di Super League 2026-2027. Ia siap membantu timnya menghancurkan Persik Kediri.

Duel Persija Jakarta vs Persik Kediri itu merupakan matchday 7 Super League 2026-2027. Laga akan digelar di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Senin 26 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Puji Shin Tae-yong

Alexander Jeremejeff cetak gol di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Persija Jakarta)
Alexander Jeremejeff cetak gol di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Persija Jakarta)

Jelang laga itu, Persija baru saja mencukur habis klub asal Jawa Timur yakni Arema FC dengan skor telak 5-1. Jeremejeff kembali masuk papan skor dan total telah mengoleksi enam gol dalam enam laga!

Penyerang berusia 33 tahun tersebut memuji pelatih Shin Tae-yong yang dinilai meracik strategi sangat bagus. Ia mengaku suka dengan apa yang sudah dipersiapkan juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

“Saya pikir kami bermain dengan bagus. Pertandingan terakhir cukup sulit, maka hasil inilah yang kami butuhkan. Saya suka di sini,” kata Jeremejeff, dikutip dari laman resmi Persija, Minggu (25/10/2026).

“Kami bermain dengan bagus. Pelatih memberikan taktik yang bagus. Saya berusaha untuk bekerja keras dan saya senang bisa membantu tim,” imbuh pria asal Swedia itu.

 

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