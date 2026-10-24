4 Pelatih Dipecat hingga Pekan Ke-6 Super League 2026-2027, Ini Daftarnya

JAKARTA - Sebanyak 4 pelatih dipecat hingga pekan keenam Super League 2026-2027. Mereka dipecat setelah dianggap gagal mengangkat prestasi tim yang dilatihnya.

Super League 2026-2027 seakan tak ramah bagi pelatih yang gagal memenuhi ekspektasi. Baru beberapa pekan bergulir, mereka telah kehilangan pekerjaannya.

Berikut daftar 4 pelatih yang dipecat hingga pekan keenam Super League 2026-2027, sebagaimana dihimpun Okezone, Sabtu (24/10/2026):

4. Juan Cortes

Juan Cortes menjadi pelatih pertama yang dipecat pada Super League 2026-2027. Nahasnya, ia dipecat setelah Persijap Jepara 2 kali kalah beruntun pada laga pembuka Super League 2026-2027.

Persijap kalah 2-0 atas Madura United pada pekan pertama. Pada pekan kedua, Persijap yang tampil di kandang sendiri takluk 0-1 dari Borneo FC. Manajemen kemudian mengalihkan posisi Juan Cortes ke direktur teknik pada 17 September 2026.

Persijap Pecat Mario Lemos

3. Mario Lemos

Mario Lemos kemudian ditunjuk untuk menggantikan posisi Juan Cortes. Pelatih asal Portugal itu sempat memberikan harapan ketika Persijap menjamu Persib Bandung pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Saat itu, tim asuhannya sempat lebih unggul dulu atas Persib.

Namun, juara Super League 3 kali beruntun itu berhasil comeback sehingga menang 2-1 atas Persijap. Pada laga berikutnya, klub berjuluk Laskar Kalinyamat kembali terpuruk. Persijap dibantai 1-6 saat melawat ke markas Bali United. Hasil buruk itu menjadi pertimbangan manajemen Persijap untuk memecat Mario Lemos pada 15 Oktober 2026.

Kini, Persijap ditangani caretaker Antonio Claudio. Hingga saat ini, Persijap berada di posisi juru kunci dengan 0 poin karena selalu kalah dari 6 pertandingan.