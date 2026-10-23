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Pelatih Arema FC: Persija Jakarta Calon Kuat Juara Super League 2026-2027!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |00:05 WIB
Pelatih Arema FC: Persija Jakarta Calon Kuat Juara Super League 2026-2027!
Persija Jakarta disebut sebagai calon kuat juara Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@persija)
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PELATIH Arema FC Marcos Santos mengatakan Persija Jakarta merupakan calon kuat juara Super League 2026-2027. Pernyataan ini disampaikan Marcos Santos setelah skuad asuhannya kalah 1-5 dari skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam lanjutan pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Rabu 21 Oktober 2026 malam WIB.

Kemenangan itu membuat Persija Jakarta kembali ke puncak klasemen Super League 2026-2027 dengan mengumpulkan 15 poin. Saat ini Persija Jakarta unggul satu angka atas Dewa United di posisi dua.

Persija Jakarta menang 5-1 atas Arema FC. (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta menang 5-1 atas Arema FC. (Foto: Instagram/@persija)

1. Penampilan Menggila Persija Jakarta sejak Awal Musim

Marcos Santos menilai Persija Jakarta merupakan tim yang tampil luar biasa sejak awal musim. Ia memprediksi skuad asuhan Shin Tae-yong punya kans menjadi juara.

"Persija memang merupakan kandidat kuat juara sejak awal kompetisi. Jika melihat besarnya klub, kualitas pemain, investasi, serta dukungan suporternya," kata Marcos Santos usai laga.

"Persija sudah memulai kompetisi sebagai salah satu tim yang berpeluang bersaing memperebutkan gelar juara," lanjut juru taktik asal Brasil tersebut.

2. Arema FC Kesulitan Ladeni Persija Jakarta

Marcos Santos mengatakan Arema FC kesulitan meladeni pola permainan Persija Jakarta. Akibatnya, skuad asuhannya harus menerima kekalahan telak dari skuad Macan Kemayoran.

 

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