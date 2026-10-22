Persija Jakarta Hajar Arema FC 5-1, Shin Tae-yong: Berkat Kerja Keras Pemain!

Persija Jakarta naik ke puncak klasemen setelah menang 5-1 atas Arema FC. (Foto: Instagram/@persija)

PERSIJA Jakarta kembali memuncaki klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 15 poin. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- naik ke puncak setelah menang 5-1 atas Arema FC di lanjutan pekan keenam Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Rabu 21 Oktober 2026 malam WIB.

Kemenangan itu membuat Persija Jakarta menggeser Dewa United dari puncak klasemen. Saat ini Dewa United berada di posisi kedua dengan mengumpulkan 14 poin.

Persija Jakarta menang 5-1 atas Arema FC. (Foto: Instagram/@persija)

1. Skema Permainan Persija Jakarta Berjalan Baik

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong senang skema yang sudah disiapkan berjalan baik. Ia pun memberikan apresiasi atas performa skuad asuhannya dalam laga tersebut.

Kemenangan itu tambah spesial buat Persija Jakara. Pasalnya, skuad Macan Kemayoran memutus tren buruk saat menjamu Arema FC dalam tiga pertemuan terakhir.

“Kemenangan hari ini berkat kerja keras para pemain yang tidak menyerah dan terus berjuang hingga akhir,” ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, Rabu 21 Oktober 2026.

2. Ambil Pelajaran dari Laga Lawan Persita Tangerang

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Persija Jakarta sudah berbenah usai kalah 2-3 dari Persita Tangerang. Karena itu, Persija Jakarta ngotot meraih kemenangan kontra Arema FC.