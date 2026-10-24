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Garudayaksa FC vs Persib Bandung: Igor Tolic Isyaratkan Utak-atik Skuad Lagi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |18:38 WIB
Garudayaksa FC vs Persib Bandung: Igor Tolic Isyaratkan Utak-atik Skuad Lagi!
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, tak peduli dengan kritikan yang mengarah kepadanya soal utak-atik skuad dalam beberapa laga terakhir (Foto: I.League)
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BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, tak peduli dengan kritikan yang mengarah kepadanya soal utak-atik skuad dalam beberapa laga terakhir. Ia masih akan melanjutkan kebijakan tersebut saat dijamu Garudayaksa FC di Super League 2026-2027.

Duel Garudayaksa FC vs Persib Bandung itu merupakan matchday 7 Super League 2026-2027. Laga akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu 25 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Bongkar Pasang

Susunan pemain Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: AFC)
Susunan pemain Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: AFC)

Memasuki laga ini, Persib menelan kekalahan 0-1 saat bertandang ke markas Madura United di Pamekasan, Jawa Timur, tengah pekan lalu. Hasil negatif itu cukup memukul sang juara bertahan.

Apalagi, kritikan mulai tajam di media sosial. Kebijakan Tolic mengutak-atik komposisi pemain serta merotasi skuad, dianggap menjadi penyebab Persib sulit tampil bagus sepanjang Oktober.

Soal yang satu itu, Tolic seakan tidak peduli. Ia hanya mengisyaratkan kembali membongkar pasang susunan pemain karena masih harus bermain tiga hari sekali.

“Kita lihat saja siapa yang akan bermain nanti. Namun, yang jelas, kami memiliki pertandingan lagi dalam tiga hari sekali," kata Tolic, dinukil dari laman resmi i.League, Sabtu (24/10/2026).

 

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