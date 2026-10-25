Persija Jakarta vs Persik Kediri, Marcos Reina Siapkan Rencana Jegal Macan Kemayoran

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengaku tidak gentar dengan tren positif Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: I.League)

KEDIRI – Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengaku tidak gentar dengan tren positif Persija Jakarta di Super League 2026-2027. Ia bahkan sudah menyiapkan rencana untuk menjegal langkah tuan rumah.

Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri itu merupakan matchday 7 Super League 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Senin 26 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Adu Strategi

Reina menilai pertandingan melawan Persija bukan sekadar kesempatan untuk menjaga momentum kemenangan. Pelatih asal Spanyol itu juga menantikan adu strategi dengan Shin Tae-yong yang kini menangani Macan Kemayoran.

"Kami, terutama para pemain, akan bangga bermain di stadion megah. Atmosfer ribuan penonton bisa jadi motivasi pemain tampil maksimal. Bagi saya ini pertemuan menarik dengan pelatih Persija," kata Reina dilansir dari laman resmi i.League, Minggu (25/10/2026).

Pelatih berusia 42 tahun tersebut berjanji menampilkan permainan berkualitas meski harus menghadapi tekanan dari pendukung tuan rumah. Ia menegaskan Persik akan tetap mengandalkan intensitas tinggi dan tidak memberikan ruang bagi Persija untuk mengembangkan permainan dengan mudah.

"Kami akan main seperti biasa. Intensitas tinggi dan tak membiarkan pemain Persija Jakarta dengan mudah mengalahkan kami," tegas Reina.

Pria asal Sant Cugat del Valles itu juga optimistis anak asuhnya mampu memberikan perlawanan kepada Persija yang diperkuat sejumlah pemain berkualitas. Pengalaman menghadapi Persib Bandung, yang dinilainya sebagai tim kuat, menjadi salah satu bekal Persik untuk menghadapi tantangan berikutnya.

"Kami sudah pernah lawan Persib. Mereka tim sangat kuat. Kami sempat menyulitkan mereka untuk menang. Kali ini saya optimistis pemain Persik akan berjuang lebih hebat lagi lawan Persija," ucap Reina.