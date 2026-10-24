5 Kandidat Pengganti Michael Carrick jika Dipecat Manchester United, Ada Antonio Conte!

JAKARTA - Posisi Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United kini dikabarkan kian terancam. Kekalahan telak 1-4 dari Como 1907 di Liga Champions 2026-2027 kian memperburuk keadaan.

1. Nasib Carrick Terancam

Di Liga Inggris 2026-2027, klub berjuluk The Red Devils itu masih tertatih di peringkat 13 klasemen sementara. Bruno Fernandes dan kawan-kawan baru sekali menang dari 7 pertandingan. Enam pertandingan lainnya berakhir dengan 4 seri dan 2 kalah.

Sementara di Liga Champions, Manchester United baru menang 1 kali saat menghadapi klub Azerbaijan, Sabar FC. Dua laga lainnya berakhir dengan kekalahan saat menghadapi Atletico Madrid (0-2) dan Como 1907 (1-4).

Jika dirunut lebih jauh, Manchester United tak pernah menang setelah mengalahkan Sabah FC pada 13 September 2026!

Kondisi ini tentu tidak ideal bagi klub raksasa Liga Inggris tersebut. Kursi pelatih Michael Carrick kini dikabarkan berada dalam posisi tidak aman.

Michael Carrick

2. 5 Kandidat Pengganti Carrick

Seiring hal tersebut, kini bermunculan kabar beberapa kandidat penggantinya. Daily Star melaporkan, setidaknya ada 5 kandidat yang berpotensi menggantikan Michael Carrick jika dia dipecat Manchester United.

"Namun, jika Carrick akhirnya dipecat, telah muncul daftar kandidat yang terdiri dari lima nama," demikian laporan Daily Star, dikutip Sabtu (24/10/2026).

Kandidat pertama adalah Eddie Howe. Mantan pelatih Newcastle tersebut menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan. Ia telah meninggalkan Newcastle United pada musim panas lalu.

Nama lainnya adalah Antonio Conte. Pelatih asal Italia itu juga sedang menganggur setelah memutuskan meninggalkan Napoli.

Mantan pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann, juga masuk dalam daftar kandidat.