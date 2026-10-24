Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Kandidat Pengganti Michael Carrick jika Dipecat Manchester United, Ada Antonio Conte!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |02:15 WIB
5 Kandidat Pengganti Michael Carrick jika Dipecat Manchester United, Ada Antonio Conte!
5 Kandidat Pengganti Michael Carrick jika Dipecat Manchester United, Ada Antonio Conte! (Dok Manchester United)
A
A
A

JAKARTA - Posisi Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United kini dikabarkan kian terancam. Kekalahan telak 1-4 dari Como 1907 di Liga Champions 2026-2027 kian memperburuk keadaan. 

1. Nasib Carrick Terancam

Di Liga Inggris 2026-2027, klub berjuluk The Red Devils itu masih tertatih di peringkat 13 klasemen sementara. Bruno Fernandes dan kawan-kawan baru sekali menang dari 7 pertandingan. Enam pertandingan lainnya berakhir dengan 4 seri dan 2 kalah. 

Sementara di Liga Champions, Manchester United baru menang 1 kali saat menghadapi klub Azerbaijan, Sabar FC. Dua laga lainnya berakhir dengan kekalahan saat menghadapi Atletico Madrid (0-2) dan Como 1907 (1-4). 

Jika dirunut lebih jauh, Manchester United tak pernah menang setelah mengalahkan Sabah FC pada 13 September 2026!

Kondisi ini tentu tidak ideal bagi klub raksasa Liga Inggris tersebut. Kursi pelatih Michael Carrick kini dikabarkan berada dalam posisi tidak aman. 

Michael Carrick
Michael Carrick

2. 5 Kandidat Pengganti Carrick

Seiring hal tersebut, kini bermunculan kabar beberapa kandidat penggantinya. Daily Star melaporkan, setidaknya ada 5 kandidat yang berpotensi menggantikan Michael Carrick jika dia dipecat Manchester United. 

"Namun, jika Carrick akhirnya dipecat, telah muncul daftar kandidat yang terdiri dari lima nama," demikian laporan Daily Star, dikutip Sabtu (24/10/2026). 

Kandidat pertama adalah Eddie Howe. Mantan pelatih Newcastle tersebut menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan. Ia telah meninggalkan Newcastle United pada musim panas lalu. 

Nama lainnya adalah Antonio Conte. Pelatih asal Italia itu juga sedang menganggur setelah memutuskan meninggalkan Napoli. 

Mantan pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann, juga masuk dalam daftar kandidat. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/45/3249824/antonio_conte-dJgf_large.jpg
Siap Gantikan Michael Carrick, Antonio Conte Ajukan Dua Syarat Berat untuk Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/45/3248914/manchester_city_segera_dihukum_80_poin_oleh_premier_league-8i4a_large.jpg
Manchester City Segera Dihukum Pengurangan 80 Poin, Otomatis Terdegradasi ke Liga 2 Inggris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/45/3248737/michael_carrick_tidak_merasa_panik_melihat_manchester_united_baru_sekali_menang_di_liga_inggris_2026_2027-hVHw_large.jpg
Ditahan Leeds United 1-1, Michael Carrick Tak Panik Manchester United Baru Menang 1 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/45/3248711/hasil_leeds_united_vs_manchester_united_di_liga_inggris_2026_2027-VRQY_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2026-2027 Semalam: Manchester United Gagal Menang, Arsenal Hajar Nottingham Forest
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/23/51/1763719/hasil-french-open-2026-putri-kw-dan-raymondjoaquin-amankan-perempat-final-ajr.webp
Hasil French Open 2026: Putri KW dan Raymond/Joaquin Amankan Perempat Final
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/23/marco_bezzecchi_jadi_pembalap_tercepat_dalam_sesi.jpg
Sempat Jatuh, Bezzecchi Tercepat di Practice MotoGP Australia 2026, Walabi Bikin Heboh!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement