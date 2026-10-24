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Hasil Persijap Jepara vs Java United di Super League 2026-2027: 2 Gol Dianulir, Skor Akhir 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |21:30 WIB
Hasil Persijap Jepara vs Java United di Super League 2026-2027: 2 Gol Dianulir, Skor Akhir 1-1
Duel Persijap Jepara vs Java United di Super League 2026-2027 berakhir 1-1 (Foto: Instagram/@java.utd)
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JEPARA – Hasil Persijap Jepara vs Java United di Super League 2026-2027 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Java United unggul duluan lewat gol Ciro Alves (30’). Tapi, Persijap sanggup membalas di babak kedua via gol Juan Douglas (60’).

Persijap Jepara vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persijap_jepara)
Persijap Jepara vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persijap_jepara)

Jalannya Pertandingan

Java United yang berstatus sebagai tim tamu berhasil membuka keunggulan lebih dahulu melalui Ciro Alves. Gol tersebut tercipta setelah bola hasil sapuan bek Persijap dalam situasi kemelut di kotak penalti mengenai perut Ciro sebelum bergulir masuk ke gawang.

Persijap berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan di hadapan pendukungnya sendiri. Upaya tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-60 melalui gol Juan Douglas da Silva yang mengubah skor menjadi 1-1.

Java United sempat kembali memimpin pada menit ke-75 setelah Gustavo Almeida berhasil menjebol gawang Persijap. Gol itu bermula dari umpan terobosan Ciro Alves yang gagal diantisipasi barisan pertahanan tuan rumah.

Namun, keunggulan Java United tidak bertahan karena gol Gustavo dianulir wasit setelah dilakukan peninjauan melalui Video Assistant Referee (VAR). Hasil pemeriksaan menunjukkan Gustavo sudah berada dalam posisi offside sebelum mencetak gol.

 

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