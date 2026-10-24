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Radovan Pankov Bangga Jadi Kapten Persija Jakarta Gantikan Rizky Ridho

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |12:19 WIB
Radovan Pankov Bangga Jadi Kapten Persija Jakarta Gantikan Rizky Ridho
Radovan Pankov sudah dua kali jadi kapten Persija Jakarta menggantikan posisi Rizky Ridho (Foto: Persija Jakarta)
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JAKARTA – Radovan Pankov sudah dua kali jadi kapten Persija Jakarta menggantikan posisi Rizky Ridho. Bek anyar asal Serbia tersebut mengaku sangat bangga.

Pankov dipercaya mengenakan ban kapten saat Macan Kemayoran bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada 10 Oktober  dan menjamu Arema FC pada pekan keenam, 21 Oktober 2026.

1. Sudah Terbiasa

Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)
Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

Dalam kedua pertandingan tersebut, Pankov tampil sebagai kapten sejak menit awal. Bek berusia 31 tahun itu menjalankan tugasnya dengan menjaga organisasi pertahanan, membaca serangan lawan, serta memberikan instruksi kepada rekan-rekannya di lapangan.

Pankov mengaku sudah terbiasa mengemban tanggung jawab sebagai kapten dalam sebuah tim. Namun, kesempatan memimpin klub sebesar Persija tetap menjadi pengalaman istimewa yang membanggakan baginya.

“Ini merupakan kehormatan yang luar biasa sekaligus tanggung jawab besar. Sebenarnya, situasi ini bukan hal baru bagi saya," kata Pankov dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

"Saya senang mengemban tanggung jawab ini, termasuk ketika Ridho tidak bermain. Bagi saya, mengenakan ban kapten untuk klub sebesar Persija adalah sebuah kehormatan besar,” tambah Rasa –sapaan akrabnya.

 

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