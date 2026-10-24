Persebaya Gagal Manfaatkan 2 Penalti saat Kalah dari PSM, Ini Kata Bernardo Tavares

PAREPARE - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menyoroti buruknya penyelesaian akhir timnya setelah kalah dari PSM Makassar. Pelatih asal Portugal itu kecewa karena timnya gagal merebut kemenangan karena masalah lemahnya penyelesaian akhir.

1. Kalah dari PSM

Persebaya kalah dari PSM Makassar 0-1 pada pekan keenam Super League 2026-2027. Bermain di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis (22/10/2026) sore WIB, Persebaya gagal memanfaatkan sejumlah peluang, termasuk dua kesempatan penalti pada pengujung pertandingan.

Persebaya sebenarnya memiliki peluang untuk membawa pulang setidaknya satu poin dari markas PSM Makassar. Namun, kegagalan Alex Martins mengeksekusi dua penalti membuat tim berjuluk Bajul Ijo itu harus menerima kekalahan setelah gol bunuh diri Yuran Fernandes pada menit ke-74.

PSM vs Persebaya (Instagram/@psm_makassar)

2. Sesalkan Buruknya Penyelsaian Akhir

Bernardo Tavares menilai Persebaya tampil lebih baik dan mampu menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan tuan rumah. Ia menyebutkan beberapa kesempatan yang didapat anak asuhnya, mulai dari bola yang membentur tiang hingga sundulan dan tembakan pemain.

"Menurut saya, kami tampil lebih baik daripada tim lawan kami memiliki lebih banyak peluang. Kami sempat membuat bola membentur tiang, ada sundulan dari Yuran, serta tembakan dari Toni," ujar Tavares, dikutip dari laman ILeague, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Tavares, Persebaya juga beberapa kali membangun serangan melalui umpan silang, tetapi gagal memaksimalkan peluang tersebut. Ia menyayangkan kualitas umpan terakhir dan penyelesaian akhir timnya yang belum maksimal sepanjang pertandingan.

"Kami juga melancarkan beberapa umpan silang, namun umpan terakhir maupun penyelesaian akhir kami kurang maksimal. Di sisi lain, tim lawan tidak mencetak gol dan bahkan tidak melepaskan tembakan ke arah gawang kami," ungkap Tavares.