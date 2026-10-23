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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Siap Gantikan Michael Carrick, Antonio Conte Ajukan Dua Syarat Berat untuk Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |17:21 WIB
Siap Gantikan Michael Carrick, Antonio Conte Ajukan Dua Syarat Berat untuk Manchester United
Antonio Conte dirumorkan bakal gantikan Michael Carrick di Manchester United. (Foto: Instagram/antonioconte)
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MANCHESTER – Krisis yang melanda Manchester United kian memanas setelah kekalahan memalukan 1-4 dari Como 1907 di ajang Liga Champions 2026-2027. Hasil buruk tersebut membuat masa depan pelatih Michael Carrick berada di ujung tanduk setelah melewati tujuh laga tanpa kemenangan.

Setan Merah kini tercecer di peringkat ke-13 klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027, tertinggal 14 poin dari rival sekota, Manchester City. Situasi ini memaksa manajemen klub bergerak cepat mencari jalan keluar dari keterpurukan.

Menurut laporan media Italia, La Repubblica, pihak klub telah menjalin komunikasi informal dengan mantan pelatih Chelsea dan Tottenham Hotspur, Antonio Conte. Pertemuan tersebut terjadi tak lama setelah kekalahan telak Man United di Italia.

Dalam pembicaraan tersebut, Conte memberi sinyal terbuka untuk kembali berkarier di Inggris. Namun, pelatih asal Italia itu mengajukan dua syarat tegas jika Man United ingin memakai jasanya.

1. Cuci Gudang Staf Kepelatihan

Menurt laporan dari La Repubblica, syarat pertama yang dituntut Conte adalah kendali penuh atas kebijakan transfer pemain. Ia menginginkan wewenang besar dalam membangun skuad yang sesuai dengan gaya permainan dan skema taktiknya.

Pelatih Manchester United Michael Carrick (Foto: X/@ManUtd)
Pelatih Manchester United Michael Carrick (Foto: X/@ManUtd)

Tuntutan ini berpotensi menjadi batu sandungan, mengingat Manchester United saat ini memiliki struktur rekrutmen yang dipimpin oleh Jason Wilcox, Christopher Vivell, dan Omar Berrada.

Selain urusan transfer, Conte juga menuntut untuk membawa jajaran staf kepelatihannya sendiri ke Old Trafford. Jika kesepakatan terwujud, nama-nama dalam jajaran pelatih Carrick saat ini seperti Steve Holland, Jonathan Woodgate, hingga Jonny Evans dipastikan bakal didepak.

 

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