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Madura United Menang 1-0 atas Persib Bandung, Ze Gomes: Ini Kemenangan Penting!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |05:52 WIB
Madura United Menang 1-0 atas Persib Bandung, Ze Gomes: Ini Kemenangan Penting!
Dimitar Mitkov cetak gol kemenangan Madura United atas Persib Bandung. (Foto: iLeague)
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MADURA United FC mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 1-0. Pelatih Madura United, Jose 'Ze' Gomes, mengaku puas dengan hasil positif tersebut.

Madura United menekuk Persib Bandung di pekan keenam Super League 2026-2027. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur pada Kamis 22 Oktober 2026 WIB.

Duel sengit Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Duel sengit Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Gol tunggal Madura United dicetak Dimitar Mitkov pada menit ke-89. Bagi Ze Gomes, kemenangan ini sangat penting bagi Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United.

"Kami senang dengan kemenangan ini," kata Ze Gomes, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (23/10/2026).

1. Performa Ciamik Kiper Madura United

Persib Bandung yang diperkuat Thom Haye dan kawan-kawan terus menggempur pertahanan tuan rumah sejak menit awal pertandingan. Namun, Angga Saputra tampil tangguh di bawah mistar gawang sehingga Madura United mampu menjaga gawangnya tanpa kebobolan. Tercatat, kiper 32 tahun itu membuat enam penyelamatan!

"Kami tahu Persib, sulit melawan mereka, tapi kami perlu tiga poin penting ini," tutur Gomes.

Kemenangan atas Persib Bandung menjadi hasil penting bagi Madura United untuk kembali ke jalur kemenangan. Sebab, dalam dua pertandingan sebelumnya, mereka hanya mengumpulkan satu poin setelah menelan kekalahan dan meraih hasil imbang.

 

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