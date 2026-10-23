Igor Tolic Kecewa Persib Bandung Takluk 0-1 dari Madura United: Kami Dihukum 1 Kesalahan

PAMEKASAN – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, kecewa berat usai kalah 0-1 dari Madura United di Super League 2026-2027. Apalagi, kekalahan itu terjadi karena satu kesalahan.

Duel Madura United vs Persib Bandung itu merupakan matchday 6 Super League 2026-2027. Laga digelar di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis 22 Oktober 2026 malam WIB.

Gol semata wayang Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- tercipta lewat Dimitar Mitkov pada menit ke-89. Itu merupakan kekalahan kedua bagi Persib di musim ini.

1. Permainan Cukup Baik

Tolic menilai Persib telah menunjukkan permainan yang cukup baik dan mampu menciptakan sejumlah peluang sepanjang pertandingan. Sayangnya, kegagalan memaksimalkan kesempatan tersebut membuat timnya harus pulang tanpa membawa poin.

"Menurut saya, kami bermain cukup baik untuk memenangkan pertandingan. Kami menciptakan beberapa peluang, tetapi tidak berhasil mencetak gol,” kata Tolic, dikutip dari laman resmi i.League, Jumat (23/10/2026).

“Kami dihukum karena satu kesalahan, dan akhirnya kalah dalam pertandingan ini," sambung pria asal Kroasia tersebut.

2. Apresiasi Madura United

Tolic menyayangkan hasil akhir yang tidak sesuai dengan penampilan Persib di lapangan. Menurutnya, satu kesalahan di lini pertahanan menjadi faktor yang harus dibayar mahal oleh timnya saat menghadapi Madura United.

Meski kecewa, Tolic tetap memberikan apresiasi kepada Madura United yang mampu memanfaatkan peluang untuk mengamankan kemenangan. Ia juga mengakui tim tuan rumah memiliki kualitas dan mampu bersaing di papan atas klasemen sementara.

"Kami sudah menampilkan permainan yang bagus, tetapi tim tuan rumah juga merupakan tim yang bagus. Mereka berada di papan atas klasemen dan memiliki banyak poin,” sahut Tolic.